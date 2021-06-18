فيديو طريف.. دولفين يقبل هالة صدقي في حمام السباحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نشرت الفنانة هالة صدقي، فيديو طريف، عبر حسابها الشخصي على موقع "انستجرام"، من داخل حمام السباحة في شرم الشيخ.

تظهر هالة في الفيديو بملابس السباحة، مع 2 دولفين، وهي تقول "أعرفكم ستيف وساشا قمرات في شرم الشيخ، لازم تيجو تشوفوهم وتستمتعوا معاهم"، ليصدر الدولفين أصواتا تدل على سعادته، ثم قاما بتقبيلها، لتعلق "حياته حياته بموت فيكم أحلى بوسة".

جدير بالذكر أن أخر أعمال هالة صدقي، كان مسلسل "ليه لأ"، وشارك في بطولته أمينة خليل، محسن محيي الدين، شيرين رضا، محمد الشرنوبي، عمر الشناوي، ناردين فرج، هاني عادل، بسنت شوقي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.