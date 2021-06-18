إيرادات الخميس.. "أحمد نوتردام" الأول و"الشنطة" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي 5 أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، "ثانية واحدة"، "الشنطة"، وحققت الأفلام الخمسة مجتمعة أمس الخميس 17 يونيو 561 ألفا و433 جنيها، موزعة على النحو التالي..

أحمد نوتردام

حصل على المركز الأول فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه 147 ألفا و491 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ماما حامل

فاز بالمركز الثاني فيلم "ماما حامل"، محققًا 161 ألفا و664 جنيها.

"ماما حامل" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، سامي مغاوري، محمد سلام، نانسي صلاح، هدى الأتربي.

ديدو

في المركز الثالث يأتي فيلم "ديدو" محققًا 134 ألفا و292 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الرابع فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 44 ألفًا و387 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

الشنطة

حقق الفيلم أمس إيراد قُدر بـ23 ألفًا و599 جنيهًا، محتلًا المركز الخامس والأخير.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي.