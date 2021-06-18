أحلام توجه رسالة لزوجها بعيد زواجها الـ 18 وتطلق تحديا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 03:16 مساءً - منذ 12 دقيقة

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير ”إنستغرام“، وذلك بمناسبة مرور 18 عامًا على زواجها من بطل سباق الرالي مبارك الهاجري، ظهر فيه الثنائي يتبادلان قبلات الحب، معبرين عن حبهما لبعضهما.

وحرصت الفنانة الإماراتية على توجيه رسالة لزوجها بمناسبة الذكرى الـ 18 لعيد زواجهما.

وقالت في رسالتها: ”تمرد قلبي بحبك كسر حاجز كسر قانون، كل عام وانت هديه ربي لي كل عام وانت حبيبي وزوجي ونور عيوني وقلبي واخوي وابوي وصديقي وظهري“.

يذكر أن المطربة أحلام، أطلقت منذ أيام تحديًا عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“ لأحدث أعمالها الغنائية ”تمرد“، ونشرت مقطع فيديو بصوتها وهي تغني كلمات الأغنية من دون موسيقى.

وطلبت من متابعيها إرسال مقاطع فيديو وهم يغنون كلمات الأغنية من دون موسيقى أيضًا وأفضل ثلاث أصوات ستقوم بنشرها عبر حسابها في ”إنستغرام“.