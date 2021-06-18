صافيناز تثير الجدل بالمايوه وإيحاءاتها الجنسية على البحر

كتب امير فتحي في الجمعة 18 يونيو 2021 02:57 مساءً - نشرت الراقصة صافيناز في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فيديو ظهرت فيه بالمايوه على البحر وهي تقوم بإيحاءات جنسية بحسب ما علق متابعيها الذين وجدوا أن ما تقوم به غريب،وأشاد البعض منهم بجمالها وعفويتها وعبروا عن إعجابهم الكبير بها.
وكانت صافيناز قد نشرت مؤخراً فيديو من بروفا تقوم بها، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي وظهرت فيه وهي ترقص بملابس كاجوال وأمام فرقة موسيقية، بطريقة عفوية لافتة، أثارت فيها إعجاب متابعيها وحقق الفيديو أكثر من 200 الف مشاهدة في ساعات قليلة ومئات التعليقات المثنية على أدائها.
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