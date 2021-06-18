أحمد بدير: جسدت شخصية «جزمة» في السينما القصيرة

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

أكد النجم أحمد بدير أنه شارك في فيلم قصير صوتيا مؤخرا، وبعد انتهاء التسجيل سألت المخرج عن ماهية الشخصية التي قدمتها ففوجئت بأنها "جزمة" وكانت المرة الأولى التي أقدم فيها شخصية كهذه، كما أوضح أنه شارك في بطولة عدد من الأفلام القصيرة.



وأضاف أن الكوميديا أصعب الشخصيات، وخرجت منها على يد المخرج يحيى العلمي في مسلسل الزيني بركات، موضحا أن حماس العلمي له أدهشه وفاق توقعاته، وأثناء التصوير حدث أنهم تركوني أسبوع دون اتصال، وتخيلت أن المخرج استبدلني بممثل آخر، فاتصلت بالمخرج وبكيت فاذا به يقول لي "أنت عبيط"، الديكور الحالي ليس لك مشاهد فيه، فتنفست الصعداء واستكملت مسلسل الزيني بركات الذي حقق نجاحا كبيرا وتحول لمحطة مهمة في مشواري الفني.

وأضاف أنه كان محظوظا أن بدايته ارتبطت بالمخرج الكبير يوسف شاهين وهنا تذكرت مفارقة حدثت معه حينما عرض عليا قراءة شخصية ابن رشد في فيلمه النصير، وحينما أردت استيضاح الأمر منه فوجئت به أن اختياراته مرتبطة بثنائيات تعمل معا وتعطي له ما يبحث عنه، في النهاية وقع الاختيار على الثنائي نور الشريف ومحمود حميدة، وعبر بدير عن سعادته بالعمل مؤخرا مع مخرج شاب مميز هو أحمد سمير فرج.