إليسا تبدأ حفلها فى الرياض بأغنية «وحشتونى»| فيديو

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

تحيى النجمة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائي المقام بالعاصمة السعودية الرياض، ضمن سلسلة حفلات مدينة الرياض.



ووصلت إليسا، إلى مقر الحفل بأحد فنادق الرياض، مرتدية فستان سواريه أسود، وكمامة ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وكان في استقبالها سالم الهندي مدير شركة روتانا.

وبدأت الحفل وقدمت باقة من أروع أغانيها، من بينها: «سهرنا يا ليل، كرهني، لو فيي»، بالإضافة إلى أغنية «وحشتوني» التي افتتحت بها الحفل، وأغنية «كل القصايد» للفنان مروان خوري، وغيرها من الأغاني.

ويُحيي كل من المطربة إليسا، والمطرب وائل كفوري حفل غنائي يوم الخميس المقبل الموافق 17 من شهر يونيو في العاصمة السعودية الرياض.

ويجمع هذا الحفل لأول مرة بين إليسا ووائل كفوري بعد الصلح بينهما، فمن المعروف أن خلاف نشب بين الثنائي تسبب في خصام دام لفترة طويلة ولكن انتهى الخلاف عقب تفشي فيروس كورونا.

من جهة أخرى، تستعد الفنانة اللبنانية إليسا، لإحياء حفل غنائي جديد لها يوم 26 يونيو الجاري، في مدينة أربيل العراقية، وذلك ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.