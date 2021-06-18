شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين وريم مصطفى ينضمان لـ"الجواهرجى" مع محمد هنيدى ومنى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازالت تحضيرات فيلم النجم محمد هنيدى الذى يحمل اسم مبدئى "الجواهرجى" مستمرة، حيث يواصل مخرجه اختيار باقى الفنانين المشاركين فى بطولة الفيلم، وتم التعاقد بشكل رسمى حتى الآن مع النجمة منى زكى، والتى تجسد دور زوجته، حيث يعيدها هذا الفيلم للتعاون معه بعد غياب 23 سنة منذ أن شاركته بطولة فيلم "صعيدى فى الجماعة الأمريكية" عام 98.

وتعاقدت على فيلم الجواهرجى أيضا الفنانة ريم مصطفى، وكذلك الفنان آسر ياسين، ومن المقرر إنطلاق تصوير العمل مطلع الشهر المقبل، عقب انتهاء المخرج إسلام خيرى من التفاصيل المتبقية، والعمل من تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيرى.