شكرا لقرائتكم خبر عن برادلى كوبر وإيرينا شايك فى شوارع نيويورك رغم ارتباطها بـ كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى ميل" خلال تقرير مؤخراً عن أن علاقة الثنائى برادلى كوبر وأم ابنته عارضة الأزياء إرينا شايك لم تتأثر سلبياً بارتباطها بـ كانى ويست، وذلك بعدما رصدتهما عدسات مصورى الباباراتزى أثناء سيرهما معاً فى شوارع مدينة نيويورك، حيث كانا يستمتعان بوقتهما مع ابنتهما ليا دى سين.



برادلى كوبر وايرينا شايك

وأضاف تقرير ديلى ميل أن إيرينا شايك التى انشغلت المواقع الأجنبية على مدار الأيام الماضية بتفاصيل علاقتها مع كانى ويست، بدت هادئة تماماً مع برادلى كوبر الذى يعتبر صديقها السابق، حيث أكد التقرير أن الثنائى يتمتعان بتفاهم كبير واحترام لم ينهيه الانفصال، وهو الأمر النابع من رغبتهما فى تربية ابنتهما بالشكل الأمثل.

كما أكد التقرير أن كوبر علم بالعلاقة منذ البداية، قبل شهر من الآن، حيث لم تخفى ايرينا شايك الأمر عنه.



برادلى وايرينا شايك

من ناحية أخرى سبق وأكد كاني ويست وإرينا شايك الشائعات عن قصة الحب الجديدة، حيث نشر موقع ديلي ميل صور حصرية تكشف تواجد النجم العالمي كاني ويست في فرنسا برفقة عارضة الأزياء الروسية ​إيرينا شايك​ وبعض الأصدقاء بمناسبة عيد ميلاد كاني الـ44، وهو ما يؤكد وجود علاقة بين الثنائي رغم عدم حصول كاني علي الطلاق من زوجته المنفصل عنها نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.