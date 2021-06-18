شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم بدرجة سفير فى الأمم المتحدة.. من عادل إمام ويسرا لـ أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار جهود منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) لرعاية ومساعدة ملايين الأطفال حول العالم، اختارت عدد من النجوم للانضمام إلى صفوفها خلال الفترة الأخيرة، لدعم مشاريعها الخيرية منهم أحمد حلمى ومنى زكى ودنيا سمير غانم، ومؤخرا انضمت أمينة خليل.

وقال ممثل اليونسيف فى مصر برونو مايس فى كلمة بحفل تنصيب السفراء الجدد النجوم الذين وقع الاختيار عليهم، إنهم يتعاملون بشغف مع قضايا الأطفال ويتطوعون بوقتهم ويوظفون شعبيتهم لخدمتها، وهم بذلك جزء مكمل لجهود يونسيف في نشر الوعى بهذه القضايا.

وجاء تنصيب السفراء الجدد لليونسيف بمناسبة مرور 70 عاما على تأسيس المنظمة الدولية فى 1946.

ولقد سبق النجوم الحاليين الذين تم اختيارهم مؤخرا فى هذا المجال، نجوم كبار، وكانت آخر الأسماء المنضمة للقائمة الفنانة سميرة سعيد، والتي تم اختيارها سفيرة للاجئين وحقوق الإنسان من جانب صندوق اللاجئين، كما سبق أنه تم اختيار الزعيم عادل إمام ليكون سفيرا للنوايا الحسنة من جانب الأمم المتحدة، وقد تخصص في شئون اللاجئين وتم ذلك في عام 2000و فى 2012 تم اختيار النجم محمد صبحى سفيراً للإغاثة الإسلامية، وأيضا النجمة الكبيرة يسرا تم اختيارها من قبل سفيرة للنوايا الحسنة لبرنامج الأمم المتحدة، وفى 2008 تم تعيين الفنان كاظم الساهر سفيرا للنوايا الحسنة أيضا، كما اختيرت نانسى عجرم في 2009 سفيرة للنوايا الحسنة بمنظمة اليونيسيف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.