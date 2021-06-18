شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبري تنتهي من «البحث عن علا».. و5 نجوم ضيوف شرف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

قائمة المسلسلات التي ستعرض خلال الفترة المقبلة كبيرة، ولكن الملاحظ فيها أنها تتنوع بين مسلسلات الـ8 حلقات، إلى مسلسلات الـ60 حلقة.



واثنين من هذه المسلسلات التي ينتظر الجمهور عرضها ربما بالتزامن مع عيد الأضحى، ومنها مسلسل «البحث عن علا» للنجمة هند صبري، الذي ينتمي إلى مسلسلات الـ8 حلقات، وقد انتهت هند من تصويره منذ أيام، والمقرر أن يعرض قريبًا على إحدى المنصات الإلكترونية، ودخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا لطرحه قريبًا ويرصد المسلسل من خلال شخصية علا عبدالصبور التي تجسدها هند صبري التغييرات الاجتماعية التى طرأت فى الـ10 السنوات الأخيرة.

ويستكشف العمل قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التى تعيد اكتشاف أو بالأحرى إعادة اختراع ذاتها فى محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب فى حياتها.

مسلسل «البحث عن علا» بطولة هند صبرى، وسوسن بدر، وأحمد فؤاد سليم، وهانى عادل، وندى موسى، ويشارك فيه مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل مستوحى من شخصيات من تأليف غادة عبدالعال وقصة وسيناريو وحوار مها الوزير وغادة عبدالعال، وتم التصوير في عدة مواقع بالقاهرة، مع الحفاظ على معايير السلامة لضمان صحة فريق العمل.

وقالت النجمة هند صبري فى تصريحات صحفية سابقة إن العمل ليس جزءاً ثانياً من مسلسل «عايزة اتجوز» كما اعتقد البعض، وأقدم فيه شخصية علا عبدالصبور نفس الشخصية التي قدمتها فى مسلسل «عايزة أتجوز»، لكن نتحدث كيف غيرتها السنين، مثلما تغيرنا جميعاً.

وتضم قائمة ضيوف شرف مسلسل «البحث عن علا» المكون من 8 حلقات عددا من الضيوف حيث يظهر كل نجم ضيف في حلقة من العمل الذي فقد عدد من نجوم الجزء الأول وأهمهم طارق الإبياري وأحمد فؤاد سليم، والقائمة الجديدة تضم النجمة يسرا وآسر ياسين وكذلك فتحي عبدالوهاب ودينا فؤاد والنجم خالد النبوي.

هند شاركت خلال موسم رمضان الماضى بمسلسل «هجمة مرتدة» للنجم أحمد عز والذى عرض على قناة دى إم سى، والعمل دراما وطنية من ملفات المخابرات العامة المصرية، من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل.

على النقيض تماماً، من 8 حلقات، إلى 60 حلقة، حيث اقترب المخرج أحمد حسن من الانتهاء من تصوير مسلسل «الحرير المخملى»، للنجم مصطفى فهمى، حيث يكثف هذه الأيام ساعات التصوير في ديكور حى جاردن سيتى بمدينة الإنتاج الإعلامى، من أجل سرعة الانتهاء منه، خاصة أنه كان من المفترض عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة حتى تم تأجيله لبعد عيد الأضحى.

وينتمى المسلسل لنوعية الأعمال ذات الـ 60 حلقة، ويتناول قضية العلاقات الأسرية بدءًا من الجد، الذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، ويظهر فيه بشخصية كبير البلد فى عصر التسعينيات، ويمتلك العديد من الأراضى الزراعية وغيرها وصولاً إلى الأبناء فى العصر الحديث.

والعمل من بطولة داليا مصطفى ومصطفى فهمى، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم أحمد وفيق، مها أبوعوف، ولاء الشريف، أحمد وفيق، هالة فاخر، سامى مغاورى، طارق صبرى، والعمل عن رواية الحرير المخملي لأميمة عز الدين، إشراف على الكتابة أمين جمال، وسيناريو وحوار أحمد أبوزيد توفيق، وشادى أسعد، وحمدى التايه، وإخراج أحمد حسن.

ومن بين المسلسلات التي حجزت مكانها قريباً مسلسل «المماليك» الذي تستعد لتصويره رانيا يوسف، حيث تعاقدت على بطولته خلال الأيام الماضية، وتعكف رانيا وكل فريق العمل خلال الفترة الحالية لوضع اللمسات النهائية للعمل استعدادًا لبدء التصوير، ومن المفترض أن يبدأ خلال الشهر المقبل.

وينتمي مسلسل «المماليك» إلى نوعية الأعمال الطويلة التي تدور أحداثها في 60 حلقة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوي القادم، وهو عمل اجتماعي تشويقي تدور فكرته حول أن كل شخص يملك سراً يجعله الأقوى والعكس، كما يبتعد بيومي فؤاد خلال العمل عن الكوميديا، ويقدم من خلال المسلسل شخصية سالم الصالحي، وهو رجل أعمال صاحب نفوذ، أيضاً سوف تظهر رانيا يوسف في شخصية سيدة أعمال.

وربما تشهد الفترة المقبلة عرض عدد من المسلسلات المتنوعة في حلقاتها والتي لم يحالفها الحظ للعرض في الموسم الرمضاني، وهو تنوع في صالح المشاهدين، بل وفي صالح المشاركين في صناعة الدراما بشكل عام.