رامي وحيد يبدأ تصوير "المماليك" الأسبوع القادم

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

نشر الفنان رامي وحيد على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، صورة جديدة له كشف من خلالها موعد بدء تصوير المسلسل الجديد "المماليك".



وعلق رامي وحيد على الصورة بقوله: "إن شاء الله الأسبوع الي جاي بداية تصوير مسلسل (المماليك) تأليف: هشام هلال، إخراج : حازم فوده… رانيا يوسف ، رامي وحيد، محمد لطفي، بيومي فؤاد، محمد سليمان، نانسي صلاح، رامي غيط، فيدرا، عمر حسن يوسف، …… يا رب اكتبلنا النجاح".

يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي وحيد كانت مشاركته في حكاية "أول السطر" من مسلسل "إلا أنا".

"أول السطر" من بطولة درة، رامي وحيد، عمر الشناوي، والأطفال زياد الشرقاوي وريم عبد القادر ونهال أنور.

وتجسّد درة خلال أحداث المسلسل شخصية امرأة عزباء تفاجأ بتحملها مسئولية أبناء شقيقها بعد وفاة والدتهم ووالدهم، وتتوالى أحداث الحكاية التي تناقش طريقة تربية الأطفال.

مسلسل "إلا أنا" دراما مستوحاة من قصص واقعية وفكرتها للكاتب يسري الفخراني، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة كل قصة منها تدور في 10 حلقات. وتسرد تلك القصص وقائع وأحداثاً حقيقية في معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.