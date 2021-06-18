سلاف فواخرجي تفاجئ متابعيها برد صادم على مسلسل «الكندوش»

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

ظهرت النجمة سلاف فواخرجي، على إحدى القنوات العربية لتفاجئ متابعيها بتعليق على آخر أعمالها الفنية مسلسل «الكندوش» بعد عرضة.



وعلقت سلاف فواخرجي قائلة: «اللي ما حبوا العمل بعتذر منهم واللي حبوا بقول شكرًا»، بهذه الكلمات ردت سلاف فواخرجي، على علامات الاستفهام على مسلسل «الكندوش».

وبعد عرض الحلقات الأولى وفي جولة على ردود الفعل حول مسلسل الكندوش الذي كان ينتظره الجمهور مع عودة أيمن زيدان وسامية الجرائري والذي يشارك فيه أيضًا نخبة من نجوم سوريا، سنجد اختلاف في الآراء حول المسلسل حيث أشاد البعض بعودة زيدان والموسيقى التصويرية والأجواء الشامية التي تسيطر على المسلسل بينما رأى البعض ضعف في النص وملل وبطئ في أحداث الحلقات.

ومن التعليقات التي لاقت تفاعلًا تعليق للمتابع فيصل قال فيه: «برأيي لا تستعجلون بالحكم على الكندوش، العمل أجوائه جميلة وشخصياته مكتوبة بطريقة حلوة، صحيح رتم الأحداث بطيء نوعًا ما حتى الآن، بس فيه شيء جميل يجذبك للعمل والأحداث بتتطور في الحلقات الجاية، الحلقة الرابعة جميلة جدًا».

كما علق متابع آخر على الحلقة الرابعة من الكندوش قائلًا: «الحلقة الرابعة من «الكندوش‬» حلقة جميلة وفيها مشاهد حلوة مثل مشهد أهل الحارة وقت الحريق وسلاف قدمت مشاهد حلوة، العمل أجوائه جميله وشخصياته جميلة، صحيح العمل ما قدم المأمول منه إلى الآن بس ما أشوفه سيئ وممل، واضح إن الحلقات القادمة جميلة وفيها أحداث كثيرة، أنا واثق إنه عمل رائع».

والمسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: سمير حسين ﺗﺄﻟﻴﻒ: حسام تحسين بيك بطولة أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجي، كندة حنا.