آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة نهال عنبر

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

كشفت الفنانة نهال عنبر، آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إجرائها منظار في المعدة.



ونشرت الفنانة نهال عنبر، صورة لها بصحبة نجلها المخرج حسام الحسيني، عبر حسابها على «إنستجرام»، وعلقت: «النهاردة عملت منظار في المعدة الحمد لله طلعت شوية إلتهابات بسيطة في المعدة، وكتبلي علاج ليها بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدًا، الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدًا ومحستش بتعب أثناء المنظار».

جدير بالذكر أن الفنانة نهال عنبر شاركت في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.