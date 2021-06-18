سميرة عبدالعزيز: محمد رمضان قال لي «يا شحاته أنا أجري 20 مليون جنيه»

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

استطاعت النجمة سميرة عبد العزيز، أن تتصدر مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات الماضية؛ وذلك بعد إعلانها عن سب وقذف الفنان محمد رمضان لها.



وصرحت الفنانة سميرة عبد العزيز: «وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاته، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أحصل على أجر 20 مليون جنيه، وأنتي أجرك 20 ألف جنيه، وذلك بسبب رفضي المشاركة في إحدى أعماله التليفزيونية».

وأكدت الفنانة سميرة عبد العزيز، أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن رفضها عرضًا فنيًا أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه».

كانت الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، قد كشفت في عام 2020 عن رفضها تجسيد شخصية أم الفنان محمد رمضان في أحد الأعمال.

وأوضحت في حوارها ببرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «تن» تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد، أنه يطلق عليها أم العظماء، وجسدت شخصية الأم لـ5 أئمة، وأم أم كلثوم، وأم عبد الوهاب.

وتابعت منفعلة: «بعد كل ده أقوم ألعب دور أم بلطجي ماسك سكينة.. أنا ضد المسلسلات دي اللي فيها سكاكين ورجالة عريانة».

وأضافت سميرة عبد العزيز: «الفن رسالة للمجتمع يجب أن يستفاد منه شئ، لكن المشاهد هيستفيد إيه من المسلسلات التي تحتوي على ضرب بالسكاكين والألفاظ البذيئة».