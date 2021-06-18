حسن شاكوش يحقق تريند جديد بأغنية «أنا علي وضعي»

محمد الفلاح - الجمعة 18 يونيو 2021

تصدرت أغنيته «أنا على وضعي» لـ حسن شاكوش، التريند رقم 6 على اليوتيوب.



كما كسرت أغنية «أنا على وضعي» حاجز النصف مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر القناة الرسمية الخاصة به.

«أنا على وضعي» لـحسن شاكوش، ألحان وتوزيع: أحمد طارق يحيى، ميكس وماستر، عمار خاطر، ومدير تصوير: أحمد ثابت، والفيديو كليب من اخراج : أحمد مفتاح.

يذكر أن آخر أعمال حسن شاكوش، فيديو كليب أغنية “حبيبتي افتحي شباكك انا جيت” بصحبة الفنانة ياسمين رئيس، والتي حققت نجاح كبير حيث كسرت حاجز الـ 30 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب” واحتلت التريند رقم 1 وقتها.