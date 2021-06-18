الأمير هاري يستعد لحضور حفل تدشين تمثال والدته الأميرة ديانا.. ماذا عن ميغان؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد أن ترددت الأنباء من مصدر مقرب من آل ساسكس بخطط “ميغان ماركل” للسفر مع زوجها “هاري” إلى لندن للكشف عن تمثال الأميرة ديانا الجديد، تم رفض هذا الادعاء حيث قال مصدر مقرب من “هاري” و”ميغان”: “ميغان لن تسافر. لقد أنجبت للتو طفلًا وسيسافر “هاري” بمفرده.”

وبحسب موقع “ديلي ميل” كانت Radar Online قد نشرت تقريرًا من قبل يزعُم أن دوقة ساسكس، 39 عامًا، سوف ترافق زوجها الأمير “هاري” في سفره إلى المملكة المتحدة لدعمه في حدث العائلة المقرر في 1 يوليو. ونقلت عن مصدر قال إن “ميغان” أرادت أن تكون إلى جانب زوجها في مواجهة عائلته للمرة الأولى منذ جنازة دوق أدنبرة. لكن تم رفض هذا الادعاء منذ ذلك الحين وصرح مصدر مقرب من “هاري” و”ميغان” أنها لن تسافر.

كما غردت الخبيرة الملكية لـ ITV “ليزي روبنسون”: “لن تسافر “ميغان” إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى “هاري” في كشف النقاب عن تمثال أمه الراحلة الأميرة “ديانا” في الأول من يوليو، وهو ما أكده مصدر بعد أن زعم موقع أمريكي أنها ستحضر.”

سيجتمع الأمير “هاري” والأمير “ويليام” لكشف النقاب عن التمثال على شرف والدتهما الأميرة “ديانا” في الأول من يوليو، وهو يوم ميلادها الستين.

وقد تم وضع التمثال وكشف النقاب عنه في المكان المفضل للأميرة على أراضي قصر كينسينغتون ، في حدائق صنكن.

وورد أن الملكة دعت الأمير “هاري” في هذا اليوم لتناول طعام الغداء في قلعة وندسور أثناء زيارته. قال أحد رجال البلاط: “إنها لفتة كريمة من صاحبة الجلالة. الغداء سيكون فرصة لهما لمناقشة الأمور.”

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يقضي فيها “هاري” علاقة عائلية مع جدته منذ أن أعلن هو و”ميغان” أنهما استقالا من المهام الملكية منذ أكثر من عام.