قلق بشأن الوضع الصحي للفنانة دلال عبدالعزيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان زوج دنيا سمير غانم، قلق الجمهور على الوضع الصحي للفنانة دلال عبد العزيز، التي ترقد داخل العناية المركَّزة، إثر إصابتها بمضاعفات فيروس كورونا، حيث طلب الثنائي دعوات الجمهور للفنانة القديرة.

ونشر رامي وإيمي صورةً لدلال عبد العزيز، من خلال حسابيهما في “إنستغرام”، حيث تمنى رامي تقبُّل دعوات الجمهور للفنانة المصرية، وكذلك “العُمرة” التي أدَّاها البعض لها، فكتب قائلاً: “اللهم اكتب لها شفاءً عاجلاً لا يُغادر سقما يا رب، اللهم تقبل دعاء كل من دعا لها، وكل من ختم القرآن الكريم من أجل شفائها، وكل من تكرم بعمل عمرة باسمها، اللهم اشفها واشف كل مريض يا رب”.

كما نشرت إيمي الصورة نفسها، وتركت عليها إيموجي توسَّلت فيه إلى الله أن يشفي والدتها، فيما تفاعل عدد كبير من النجوم مع الصورة، حيث ظهرت فيها دلال عبدالعزيز وهي تضحك، ما جعل النجوم يتفاعلون مع طلتها كنوعٍ من الدعم الإيجابي.

ومن النجوم الذين تفاعلوا: فيفي عبده، إيمي طلعت زكريا، زينة، عبير صبري، نادية الجندي، غادة عبدالرازق، ريهام أيمن، ليلى زاهر، رانيا فريد شوقي، رانيا ياسين، حمدي الميرغني، إيناس عز الدين، نور قدري، خبير التجميل هيثم دهب.

وكان مصدر طبي، مُتابع للحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، قد قال في تصريحات صحفية إنَّ حالة دلال عبدالعزيز “حرجة”، وذلك بسبب الآثار التي نتجت عن تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، مبيناً أنَّه من الصعب خروجها من المستشفى في الفترة الراهنة، بناءً على “سلبية” مسحة كورونا.

وأكد المصدر أن دلال عبدالعزيز تُعاني من مرحلة ما بعد كوفيد 19، مبيناً أنَّها مرحلة صعبة بسبب عامل السن، والتأخر في نقلها للمستشفى؛ حتى وصلت لأزمة تنفسية حادة، خلَّفت وراءها مشكلةً في الرئتين.