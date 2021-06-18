بعد غياب.. داليا مبارك تعود لإحياء حفلات مسرح الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة السعودية داليا مبارك عن عودتها لإحياء حفلات مسرح الرياض، وذلك لأول مرة بعد غياب، مؤكدةً أنَّ أول حفل سيكون الجمعة 28 يونيو المقبل.

ونشرت داليا البوستر الرسمي للحفل عبر “الستوري” صفحتها في “إنستغرام”، حيث يُشاركها في الحفل الفنانان عبد الله الرويشد وفهد الكبيسي، ويقتصر الحضور على الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتركت داليا تعليقاً: “رسمياً، بعد غياب طويل الفنانة داليا مبارك تعود لمسرح حفلات الرياض الجمعة 28 يونيو”.

ومن المقرر أن تُقدِّم داليا مجموعةً من الأغاني الجديدة، خاصةً أغنيتها التي طرحتها مؤخراً، وحققت نسب مشاهدة مرتفعة، وهي “اللي يمشي عادي”، والتي تُعتبر أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية.

يُذكر أنَّ الفنانة السعودية كانت قد كشفت في “تويتر” عن صور ابنتها “جاز” لأول مرة، من خلال نشر مجموعةً من اللقطات تجمعها مع الطفلة وزوجها وابنتهما الكبرى.