منذر رياحنة: أُقدّم الأعمال البدوية من أجل والدتي.. وبرامج المقالب إهانة للفنانين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان الأردني منذر رياحنة سبب إصراره على تقديم الأعمال البدوية رغم أن جمهورها محدود، موضحاً أنه يُقدِّمها من أجل والدته، التي لا تُشاهد أيَّ مسلسلات له إلا إذا كانت بدوية٬ وبالتالي فهو يعتبر الأمر هديةً لها، لدرجة أنَّه من الممكن أن يتعاقد عليها من دون أجر.

وانتقد رياحنة، في مقابلة تلفزيونية مع برنامج “تفاعلكم” مع الإعلامية سارة الدندراوي٬ برامج المقالب التي تستضيف الفنانين، واعتبرها “تُهينهم ولا تُضحِّك”، مشيراً إلى أنه عصبي للغاية، ورغم ذلك فإنّ دمعته قريبة.

وأكد رياحنة أنَّه لا ينزعج مطلقاً من مقارنته بالفنان إياد نصار، لكن على العكس يعتبره “أستاذاً”، موضحاً أنَّ أهم مشاكل الدراما الأردنية هو “عدم توافر المنتجين”.

وبشأن تقديم بعض المشاهد الجريئة في أعماله، قال إنَّه ممثل ويُقدِّم كل شيء، وبمجرد تشغيل الكاميرا “لا يكون منذر”، ولكن يُصبح شخصية الدور الذي يُقدِّمه.

وقال الفنان الأردني إن مصر ساهمت في انتشاره عربياً، باعتبارها تتبنى كل المواهب وتحتضنهم، ولو كان بقي في الأردن، ما كان سيُحقق هذا النجاح، وفق قوله.

وشدد على أنه يُحبُّ النقد للغاية، ويحترمه، ويتعلم منه، ولم يُزعجه أيّ نقد طوال مشواره.

وأشار رياحنة إلى أنه تلقى تهديدات بالقتل بعدما قدّم مسلسل “الاجتياح”، الذي اعتبره من أحبِّ المسلسلات إلى قلبه، هو وكل المسلسلات التي قدمها مع المخرج الراحل شوقي الماجري.