أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعرضها لوعكة صحية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طمأنت الفنانة الكويتية مرام البلوشي متابعيها على حالتها الصحية، موضحةً أنَّ صحتها في تحسُّن مستمر، وأنّ الأطباء سمحوا لها بالخروج من المستشفى.

وقالت البلوشي، عبر حسابها في “سناب شات”، إن السبب الحقيقي وراء دخولها العناية المركزة، هو إصابتها بالتهاب رئوي شديد؛ بسبب موجة الغبار، وهو ما أدى إلى انسداد الشرايين وتكوين جلطة.

وأضافت: “الحمد لله الذي لا يُحمد على مكروهٍ سواه.. وأشكر من كل قلبي كل من دعا لي وسأل عني واللي قدر يوصلي واللي ما قدر.. دعواتكم كلها وصلت، وبفضل ربنا أولاً ثم أنتم، قدرت أعدي هذه الوعكة الصحية وأتعافى منها”.

ووجَّهت البلوشي رسالةً عتاب لكل من روَّج شائعة وفاتها، مؤكدةً أنها شعرت بحزنٍ كبير عندما سمعت هذه الشائعة، مطالبة الإعلاميين وأصحاب حسابات المشاهير بتحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، التي تُسبب أذىً نفسياً للفنان وأسرته.

وقبل حوالي 10 أيام، أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان عن إصابة مواطنتها الفنانة مرام البلوشي بجلطة في القلب، ونقلها إلى العناية المركزة، وذلك عبر حسابها في “إنستغرام”.

ونشرت العيدان صورةً تجمعها بمرام، معلقةً: “الدعاء من القلب للفنانة الجميلة مرام، حيث تعرضت لجلطة بالقلب دخلت على إثرها العناية المركزة بمستشفى الأميري”.

وأضافت: “الله يقومكِ بالسلامة يالغالية أم علي، ويردك سالمة لبيتك وعيالك، والجدير بالذكر أنَّ هذه الجلطة الثالثة التي تتعرض لها يا رب الطف وخفف واشفِ واعفِ”.

كما نشرت شقيقة مرام، الفنانة الكويتية هند البلوشي، صورةً لشقيقتها وهي في العناية المركزة، وعلّقت: “دعواتكم لأختي مرام في العناية، اللهم اشفها شفاء لا يغادر سقماً”.

وسبق أن قالت مرام البلوشي إنَّ فترة وباء كورونا غيَّرت جميع الأوضاع من ناحية الأجور، ليس في مجال الفن فقط، ولكن في مختلف المجالات، موضحةً أن ما تردد عن حصولها على مبلغ مالي بقيمة 20 ألف دينار كويتي، مقابل العمل الفني الذي تُشارك فيه، ليس في الفترة الحالية ولكن قبل ظهور وباء كوفيد-19.

وعن قيمة أجرها الحالي، أكدت مرام البلوشي أنَّها وضعت حداً لنفسها بشأن الأجر؛ مراعاة للظرف الراهن؛ لا يقل عن 15 ألف دينار، مبينةً أنَّ أجور الفنانين التي تم الكشف عنها عادلة؛ كونهم يجتهدون كثيراً، ويقضون ساعات في العمل بالتمثيل.

واشترطت مرام البلوشي، حال تنازلها عن أجرها، أن يكون الدور قوياً، لاسيما أن مبدأ التنازل سيكون مبنياً على دعم المنتج من جانبها.