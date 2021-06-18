رسالة جديدة من شريف دسوقي لجمهوره بعد بتر قدمه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الفنان حسن أبو الروس متابعيه بفيديو جديد، يظهر فيه برفقة الفنان شريف دسوقي، الذي خضع مؤخراً لعملية جراحية لبتر ساقه٬ بسبب مرض السكري.

ونشر دسوقي الفيديو عبر حسابه في “فيسبوك”، موجِّهاً رسالةً للجمهور، الذي أكَّد أنَّه يفتقده بشكلٍ كبير.

وأشار إلى أنَّه يستعد للعودة إلى الجمهور من جديد، موضحاً أنَّه فنان ومشاعره مُرهفة.

وكان الفنان المصري مصطفى درويش قد فاجأ الجمهور مؤخراً بالكشف عن تفاصيل تلك الاستعدادات، وعودة دسوقي إلى موقع التصوير مرةً أخرى، حيث قام النجم المصري آسر ياسين ونجوم مسلسل “100 وش” لؤي عمران ومحمد عبدالعظيم بزيارة زميلهم، للشدّ من أزره ورفع معنوياته.

ونشر مصطفى درويش صوراً عبر حسابه في “فيسبوك”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “بإذن الله أول يوم تصوير بـ100 وش قريباً جداً خلال أيام، وأول مشهد هيكون بسبعبع، هتقوم وهتكسر الدنيا يا شريف”.

يُذكر أن مسلسل “بـ100 وش” شارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نيللي كريم، آسر ياسين، شريف دسوقي، مصطفى درويش، زينب غريب، دنيا ماهر، لؤي عمران، علا رشدي، حنان يوسف، وهو من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكرى.