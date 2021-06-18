شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ألبوم حفل زفاف كاميليا الدفراوى ابنة الفنانة علا غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة علا غانم، أمس الخميس، بزفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على عبد الرحمن علاء رجب، خلال حفل اقتصر على حضور أهل وأقارب العروسين فقط، حيث حضرت علا غانم وأسرتها من الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أيام من أجل التجهيز للحفل والانتهاء من كل الترتيبات.



علا غانم اثناء تجهيزاتها لحفل زفاف ابنتها كاميليا

وكانت الفنانة علا غانم ظهرت يوم الاثنين الماضى، لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، وقالت: "بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى".

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم وعريسها



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم وصديقاتها



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم وعريسها فى حفل الزفاف



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم وعريسها من حفل الزفاف



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم وعريسها



كاميليا الدفراوي ابنة علا غانم وعريسها من حفل الزفاف



كاميليا الدفراوي



كاميليا الدفراوى ابنة الفنانة علا غانم



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم



كاميليا الدفراوى ابنة علا غانم بفستان الزفاف