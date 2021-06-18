شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ندوة تكريم الفنان صبرى فواز وعرض فيلمه خط النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد فعاليات مهرجان الإسماعيلية فى دورته الـ22، عرض الفيلم القصير خط النهاية بطولة صبرى فواز وإخراج عمرو الليثى، ويتسلم فواز درع تكريمه من المهرجان.

فيلم "خط النهاية" إنتاج وإخراج عمرو الليثي، بطولة صبرى فواز و تامر حسني وهو طفل و نشوى مصطفى" وكان مسروع تخرج الليثي.

وكانت آخر أعمال صبرى فواز مسلسل "موسى"، بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

وفي سياق متصل احتفي مهرجان الإسماعيلية بالنجمة الكبيرة صفية العمري التي قامت ببطولة الفيلم الروائي القصير "كان لك معايا" اخراج روجينا بسالي وإنتاج المركز القومي للسينما وقد حصدت من خلاله "العمري" جائزة أفضل ممثلة بمهرجان فاتن حمامة السينمائي الذي أقيم بلندن الشهر الماضي.

الفنانة الكبيرة صفية العمري من أبرز نجمات السينما المصرية وتمتلك رصيد سينمائي ضخم، وجسدت في فيلم كان لك معايا شخصية مصممة أزياء مصرية يهودية صديقة لسعاد حسنى وهى التى تصمم لها ملابسها وفى نفس الوقت تحب ضابط ، لكن الظروف تمنع زواجهما فيتزوج الضابط وتمر السنوات لكنه يعود إليها بعد فترة زمنية كبيرة ويطلبها للزواج ليستعيد العاشقان حبهما الأول.