ريهام حجاج توضح حقيقة مشاكل "وكل ما نفترق".. هل استخدمت كلمة "بفلوسي"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

قالت الفنانة ريهام حجاج إن زملائها في المجال الفني ناس محترمة، وتشعر تجاههم بالحب، مشددة على أنها لا تعمل مع معارف زوجها أو معارفها، على مستوى الإنتاج، ونافية أن يكون لزوجها رجل الأعمال محمد حلاوة دخلا في إنتاج أعمالها الفنية.

وتابعت ريهام، خلال لقاء تليفزيوني لها على قناة النهار، أن هناك قلة من زملائها يشعرون بعدم أحقيتها في النجاح، مشيرة إلى أن ما تردد عن وجود مشاكل في كواليس مسلسل "وقبل ما نفترق" شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأوضحت: "هناك شائعة سخيفة تعرضت لها بأني وقفت في لوكيشن تصوير وقلت (ده بفلوسي)، فالموضوع لا يعقل وأنا مستحيل أقول حاجة زي كدا".

واستكملت: "الأستوديو كان به أكثر من 200 شخص قدام الكاميرا ووراء الكاميرا، ولم يحدث أن أسأت إلى أي شخص، لكن قد يكون هناك ممثلة أقدم مني شعرت أنها لم تحصل على نفس مكانتي، وهذه ليست مشكلتي، فأنا لم أمنع أحد من التطور في شغله أو أن يكون بطل".

وأضافت، أنها إذا عاملت الآخرين بشكل سيء فالموقف سيكون أشبه بفضيحة مصورة لها، لأن الأستوديو مليء بالأشخاص، ومن غير المعقول أن يصمتوا على الإهانات كما لو كانوا بلا كرامة، وأن يكون صاحب الشائعة هو الشخص الوحيد الذي على حق.

"وكل ما نفترق" عُرض في السباق الرمضاني المنقضي، بطولة أحمد فهمي، أيتن عامر، سلوى خطاب، سيد رجب، محمد الشرنوبي.