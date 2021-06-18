إيرادات "الشنطة" تقترب من 40 ألف جنيه في يومه الثاني بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أول أمس الأربعاء 16 يونيو، فيلم "الشنطة"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر، مع أفلام: "أحمد نوتردام"، "ماما حامل"، "ديدو"، و"ثانية واحدة".

وحقق الفيلم في يومه الثاني بدور العرض، الخميس 17 يونيو إيراد قُدر بـ23 ألفًا و599 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في يومين 39 ألفا و668 جنيها.

"الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم، إخراج أحمد البدري، يشارك في بطولته بيومي فؤاد، شريف دسوقي، شيرين، محمد لطفي، محمد عبدالعظيم، دانا حلبي. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول حقيبة يمتلكها بطل العمل وتتسبب له في عدة مشاكل فترة إقامته في أحد فنادق دبي.