صور| ابنة علا غانم ترقص مع زوجها في حفل زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

احتفلت الفنانة علا غانم، مساء الخميس، بحفل زفاف ابنتها كاميليا الدفراوي، الذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة الاسكندرية.

وظهرت كاميليا وهي ترقص مع عريسها في حفل الزفاف الذي حضره عدد من الأقارب والأصدقاء وأهالي العروسين.

وكانت الفنانة علا غانم، ظهرت مؤخرًا في مصر بشكل مفاجئ لأول مرة منذ سفرها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وغيابها تماما عن الأضواء.

"علا" ظهرت في مقطع فيديو نشره مصفف الشعر كريم زناتي، عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، توجه خلاله الشكر له على مجهوده.

بينما كريم يصفف شعر علا غانم، خاطبته قائلة: "كريم أنت تجنن.. شكرا ليك.. بقالي 4 سنين مش عارفة أظبط شعري.. رجعت بلدي تاني علشان أظبطه".

يشار إلى أن آخر أعمال علا غانم كان فيلم "الفندق" مع محمد نجاتي وأحمد كرارة وأحمد بدير، ومسلسل "ظل الرئيس" مع ياسر جلال وهنا شيحة عام 2017، كما عُرض لها فيلم "خط الموت" مع الفنان أحمد صلاح حسني في 2019.