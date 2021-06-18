ريهام حجاج ترد على الانتقادات التي تعرضت لها بعد زواجها من محمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

ردت الفنانة ريهام حجاج، على الانتقادات التي تعرضت لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

وقالت ريهام، خلال لقاء تليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي على قناة النهار، إنها ترى أن زواجها هو الدافع الرئيسي وراء الآراء السلبية والانتقادات التي تعرضت لها، وأن ذلك قد يكون بسبب ان زوجها رجل أعمال ناجح ومعروف إلى جانب كونها فنانة مشهورة.

وتابعت أن ما يحدث غير مفهوم، لكنها تُرجع هذه الانتقادات إلى كونهما ثنائي مشهور إلى جانب ارتباط محمد حلاوة باسمين مشهورين.

وأشارت إلى أن بعض هذه الانتقادات التي تعرضت لها كانت بسبب ملابسات زواجها، حيث تزوجت من رجل الأعمال محمد حلاوة بعد عام من انفصاله عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، موضحة أن خبر الطلاق لم يكن معلن من الطرفين، ووقت ارتباطها بزوجها الحالي، حدث سوء تفاهم لدى الجمهور.

وتابعت، أن الطرف الآخر (ياسمين عبدالعزيز) لا يعيبها إعلان خبر الطلاق من عدمه، لأن الحياة الشخصية مكانها ليس مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، وأن ووقوع الطلاق بين أي زوجين لا يعني وجود طرف سيء بينهما، وأن الله حلل الطلاق كما حلل الزواج، وأن الجمهور لا يحق له إبداء الرأي في أخبار الزواج أو الطلاق لأن لا يمكن لأي شخص معرفة كواليس تلك الأحداث.

وأضافت، أن الحرب بين زوجها وبين الطرف الآخر (ياسمين عبدالعزيز) لا وجود لها سوى في خيال بعض الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن كلاهما تزوج ويعيش حياته بسعادة مع شريكه.

ريهام حجاج شاركت في السباق الرمضاني المنقضي بمسلسل "وكل ما نفترق"، مع الفنان أحمد فهمي، الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة أيتن عامر، الفنان سيد رجب، الفنانة سلوى خطاب.