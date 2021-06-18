بوسي شلبي تكشف عن حمل ريهام حجاج.. والأخيرة: "عرفتِ منين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة ريهام حجاج، عن حملها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وقالت ريهام، في لقائها التليفزيوني مع الإعلامية بوسي شلبي عبر قناة النهار، إنها تستمتع بالتواجد مع عائلتها وعائلة زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وأن علاقة العائلتين أقرب للصداقة، مؤكدة أن شقيقة زوجها هي صديقتها المقربة.

وأضافت، أنها تستمتع بالتواجد مع دائرة الأصدقاء المقربين منها ومن زوجها، والسفر معهم، موضحة أنها محاطة بالكثير من الأشخاص الجيدين.

ووجهت بوسي شلبي سؤالا لريهام حجاج عن حقيقة حملها، وهو ما فاجأها، لكن "بوسى" أكدت أن معالم الحمل ظهرت على بطنها، لتؤكد ريهام حجاج صحة الخبر.