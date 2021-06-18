محمد رمضان يشتم فنانة مصرية: “حذاء أمي أفضل منك”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة المصرية سميرة عبدالعزيز أنّ مواطنها النجم محمد رمضان شتمها ووّجه لها إهانات قاسية عبر رسالة نصية، حين رفضت في وقت سابق المشاركة في أحد مسلسلاته.

وقالت في تصريحات إعلامية: “وجدت محمد رمضان يرسل لي ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه”.

وأضافت النائبة في البرلمان المصري أنّها شعرت بالصدمة والدهشة لسلوك رمضان، مشدّدة على أنّ “رفضها عرضاً فنياً أمر عادي، ولا يقلل من شأن صاحبه أو بطل العمل نفسه”.

يُذكر أنّ عبد العزيز رفضت تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل “ابن حلال” في عام 2018، قائلةً: “ليس من المعقول أن أجسّد في أعمالي أدوار أم للعظماء ثم أؤدي في هذا العمل دور أم لبلطجي”.

وأضافت: “هذا الدور لا يتناسب مع تاريخي، بعد أن قمت بدور أم الإمام أبو حنيفة والترمذي، وأم الشيخ الشعراوي، وأم “كوكب الشرق” أم كلثوم، وأرفض هذا النوع من الدراما الذي يظهر الحارة والمناطق الشعبية بأنها لا تتحدث إلا بلغة الشتائم والدم والأسلحة البيضاء”.