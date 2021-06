رغم الطلاق.. كيم كارداشيان: “سأبقى دوماً من أشدّ معجبي كانييه وست”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم طلاقهما، قالت كيم كارداشيان في عرض تلفزيوني على الهواء أمس الخميس، إنّها ستظلّ دوماً من أشدّ المعجبين بمغنّي الراب كانييه وست.

وتحدّثت كارداشيان (40 عاماً) في برنامج جمع بين أبطال برنامج “Keeping Up With the Kardashians” أو (مواكبة آل كارداشيان)، الذي أسدل الأسبوع الماضي الستار على حلقاته بعد بثّه على مدى 14 عاماً.

وبعد فترة قصيرة من انتهاء تصوير الموسم الأخير من برنامج تلفزيون الواقع، رفعت كارداشيان دعوى طلاق في شباط من مغني الراب وست، مشيرة إلى اختلافات جذرية تحول دون استمرار زواجهما الذي دام نحو سبع سنوات. واتفق الاثنان على المشاركة في حضانة أطفالهما الأربعة.

وسُئلت كارداشيان عن علاقتهما الآن فأجابت: “تجمعنا علاقة شراكة رائعة وأنا أحترمه جداً… سأبقى دوماً من أشدّ معجبي كانييه. إنه أب أولادي. سيبقى كانييه دائماً من العائلة”.

وفي الأسبوع الماضي، نشرت كارداشيان وهي سيدة أعمال من المليارديرات، صورة قديمة لوست وهو في سنّ صغيرة على حسابها على “إنستغرام”، بمناسبة عيد ميلاده الرابع والأربعين.

وامتنعت كارداشيان عن الخوض في تفاصيل انهيار الزواج، وقالت: “لم يكن شيئاً محدداً، بل اختلافاً عامّاً في الآراء على بضعة أشياء”.

ونفت شائعات تردّدت في الآونة الأخيرة بأنها تواعد الآن فان جونز المذيع في قناة “سي.إن.إن”، أو المغني الكولومبي مالوما، وقالت: “لا أواعد أحداً، لا فان جونز ولا مالوما”.