زينة تعلن تعرّضها للخداع من أقرب الناس: “سأُخدع مجدداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنّانة المصرية زينة ثلاث صور عبر “إنستغرام” وهي تسير حزينة، وعلّقت: “تعرّضت للخداع من أقرب الناس لي وسأُخدع مجدداً، وماله هو أنا بتخدع من حد غريب”.

وربط جمهورها ومتابعوها بين ما نشرته والدّعوى القضائية التي رفعها الفنان أحمد عز، وكانت جلستها منذ يومين، وفيها مطالبة بخفض قيمة المصروفات الدراسيّة لتوأميهما الطّفلين عز الدين وزين الدين.وكانت محكمة الأسرة في مجمع محاكم القاهرة الجديدة قد حجزت استئناف الفنان أحمد عز على إلزامه بدفع 41 ألفاً و700 جنيه استرليني قيمة مصروفات دراسيّة لتوأمي زينة لجلسة 11 تموز المقبل للحكم.

وطلب دفاع الفنان خلال الجلسة خفض المصاريف الماليّة للصغيرين إلى رسوم المدارس الخاصّة التي ليس فيها أيّ مغالاة. وقال أمام هيئة المحكمة إنّ المصاريف الدراسية للأطفال تقارب مليون جنيه، مشيراً إلى أنّ هذا المبلغ مبالغ فيه ويزيد عن حدّه، كما يزيد أيضاً عن إمكانيّة موكّله.

ولم تتوقف مشكلات زينة على خلافاتها مع عز فقط، إذ شهد مسلسلها “كله بالحبّ” أزمة مع بداية عرضه في الموسم الرمضاني السابق، بعد أن قرّر نجما العمل أحمد السعدني ومصطفى درويش الانسحاب احتجاجاً على ظهور اسمها على التتر 3 مرات، ورفضاً لتدخّلها أيضاً في المونتاج.