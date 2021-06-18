وائل كفوري في الرياض.. يعانق الجمهور بأجمل أغنياته ويتغزل طرباً في السعودية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وسط حضور جماهيري كبير تجاوب معه وردد أغانيه طوال الوقت، أحيا النجم اللبناني وائل كفوري حفلًا غنائيًا مساء أمس الخميس في فندق “فورسيزون”، ضمن موسم جديد من الحفلات في الرياض برعاية الهيئة العالمة للترفيه وبتنظيم من شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”.

وائل الذي كان في استقباله الرئيس التنفيذي لشركة “روتانا للصوتيات والمرئيات” أ. سالم الهندي، وقال في كلمة مختصرة له أمام الصحفيين قبل بدء الحفل “سعيد بوجودكم الله يديم هالبلد وأهلها ويديم عزكم”.

وجّه وائل كفوري في بداية الحفل تحية خاصة للسعودية عبارة عن موال تغزل من خلاله في المملكة ولاقى تفاعلًا كبيرًا، ويقول مطلعه: “من الأرض اللبنانية وأرزات عتاق تازورك يا سعودية قلبي مشتاق”.

وغنى وائل في الحفل مجموعة كبيرة من أغنياته التي يعشقها الجمهور له، ونذكر منها “كلنا مننجر”، “لو حبنا غلطة” و”عمري كلو” و”معقول تشتي بآب” و”صرنا صلح” وغيرها.

إلى جانب النجاح الجماهيري، حقق وائل كفوري نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “#وائل_كفوري_في_الرياض” التراند، خصوصًا أن هذا الحفل الأوّل لوائل في السعودية بعد غياب عن الحفلات بسبب وباء كورونا، فقام عدد كبير من محبّيه بتداول فيديوهات له من الأغاني والمواويل التي قدمها على المسرح.

وكان وائل كفوي قد طرح منذ فترة أغنية “كلنا مننجر” من كلمات علي المولى، وألحان جمال ياسين ورامي شلهوب، وتوزيع جمال ياسين، وحصدت أكثر من 18 مليون مشاهدة بعد مرور شهر واحد فقط على صدورها.