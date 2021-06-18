صور.. إليسا تفاجئ جمهورها بـ"إطلالة مختلفة" في حفلها بالرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيت المطربة اللبنانية إليسا حفلاً بفندق "فورسيزون" الرياض، الخميس، في إطار سلسلة فعاليات تنظمها الهيئة العامة للترفيه بالسعودية.

وفاجأت جمهورها بأول ظهور لها بعد عملية التجميل التي خضعت لها، بعدما نشرت مؤخراً صورة وثقت اختلاف ملامح وجهها.





بوجه مشدود وشفاه ممتلئة بعد حقن البوتوكس وبعض الرتوش التجميلية التي خضعت لها، وبدا ذلك واضحاً من خلال تغيّر رسمة حاجبيها مع شكل عينيها.

وأطلّت بفستان أسود طويل من مجموعة Elie Saab للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2021، وأشعلت المسرح بأغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير.





وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لإليسا من حفلها بالرياض، إذ ظهرت وهي تغني أغنية "وحشتوني" للمطربة وردة الجزائرية وسط تصفيق حار وتفاعل من الجماهير الحاضرة للحفل.

وكذلك في مقطع آخر وهي تغني أغنيتها "أسعد واحدة"، كما غنت كذلك أغنية الفنان اللبناني مروان خوري "كل القصايد".





يذكر أن حفل الفنانة إليسا بالرياض يشاركها فيه كذلك المطرب اللبناني وائل كفوري.