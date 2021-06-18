شكرا لقرائتكم خبر عن علا غانم تخطف الأنظار هى وابنتها كاميليا بعد مشهد الزفاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطفت الفنانة علا غانم الأنظار إليها الأيام الماضية بعد عودتها من أمريكا بسبب زفاف ابنتها كاميليا الدفراوى على "على عبد الرحمن علاء رجب"، أمس الخميس، وخطفت ابنة علا الأنظار برقة فستانها، وبساطة إطلالتها التى جمعت بين الرقة والأناقة، وكذلك علا غانم التى أطلت بفستان مميز من الريش، وتصدرا تريند جوجل للتشابه الكبير بين الأم وابنتها وقيل أنهما "فولة انقسمت نصفين"، و"بنت علا غانم قمر هى وفستانها"، فيما انتشرت صور ولقطات من التجهيزات الأولى للعروسة، قبل الحفل.

علا غانم كانت قد عادت إلى القاهرة بعد 4 أعوام من تواجدها فى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك للاحتفال بزواج ابنتها كاميليا.

علا غانم ظهرت يوم الاثنين الماضى لأول مرة بعد غياب 4 سنوات عن الساحة الفنية، حيث سافرت إلى أمريكا للبقاء مع أسرتها هناك بعدما قدمت آخر أعمالها فيلم الفندق عام 2017، حيث ظهرت علا وهى تصفف شعرها، وقالت: "بقالى 4 سنين بعيد عن بلدى ورجعت عشان أظبط شعرى".

ومنذ عام 2017 لم تظهر الفنانة علا غانم فى أى عمل فنى، واقتصر ظهورها فقط على المناسبات العائلية وكل فترة تظهر مع ابنتيها فى أمريكا، وتساءل كل محبى الفنانة علا غانم هل اعتزلت الفن نهائيا وابتعدت عن الأضواء والشهرة، وتعيش مع ابنتيها فى أمريكا، أم أنها لم تتخذ هذه الخطوة الآن.



كاميليا ابنة علا غانم



كاميليا ابنة علا غانم