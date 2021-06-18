شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرحان: وفاة الشهيد محمد مبروك وحادث الواحات من أصعب مشاهد الاختيار 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض خلال موسم رمضان الماضى نجاحا كبيرا للغاية، سواء على المستوى الجماهيرى أو النقدى، لما يتضمنه المسلسل من حكايات وبطولات لرجال الشرطة والجيش المصرى، معظمها بطولات تعايش معها المصريون على مدار السنوات الماضية، فضلا عن احتواء المسلسل عن مجموعة كبيرة من النجوم الذين يتمتعون بقدر كبير من الموهبة والجماهيرية فى مقدمتهم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

”الخليج 365” حرص على تكريم مؤلف العمل هانى سرحان في ندوة فنية عقدها مع قسم الفن، تحدث خلالها عن كواليس كتابته للمسلسل على مدار 9 أشهر، وأصعب المشاهد التي كتبها، والتعاون مع نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى، وتفاصيل أخرى كثيرة تضمنتها الندوة، منها:

هل قصدت وضع خطوط درامية إنسانية ورومانسية بالتوازى مع الخط الوطنى للمسلسل؟

بالطبع كان مقصودا ومن أول يوم أنا والمخرج بيتر ميمى اتفقنا إن المسلسل لن يحكى عن العمليات والشهداء فقط، لكننا سنركز أكثر على الحياة الاجتماعية والانسانية والأسرية وعلاقاتهم، وسعيد جدا بردود أفعال الناس عليها لأن الضباط في النهاية هم أشخاص من لحم ودم، لهم حياتها الأسرية ومعاناتهم وكل هذا، فكان ضروريا أن يتم استعراضها للمشاهدين.

رصدت علاقة الضابط يوسف بوالده.. فهل وفاة هادى الجيار أثرت على العمل؟

لم يكن مقررا أن يتوفى الفنان هادى الجيار فى المسلسل على حسب الكتابة الأولى، لكن وفاته جعلتنا نغير بعض التعديلات البسيطة لأن من حسن حظنا أن الفنان هادى الجيار كان صور ما يقرب من 80% من مشاهده، وهناك مشهد يوصى فيه زكريا على ابن يوسف إذا حدث له شيئا، وهذا المشهد تمت كتابته وتصويره من حسن حظنا.

ما هى أصعب المشاهد التى واجهتك في الكتابة وتأثرت بها كثيرا؟

مشاهد كثيرة صعبة وتأثرت بها، ومن هذه المشاهد وفاة الشهيد محمد مبروك، وحادث الواحات لأننا كنا مع الشخصيات الحقيقية من أول الأحداث فكان صعب جدا فى كتابته، والحلقة 12 كانت من أصعب الحلقات، وأنا تأثرت كثيرا بوفاة الشهيد محمد مبروك يمكن لجلوسى مع أسرته والحديث عنه بشكل كبير وتعلقت جدا بشخصيته، فكان مشهد وفاته من أصعب المشاهد التي قمت بكتابتها.

وكرم ”الخليج 365” المؤلف والسيناريست هانى سرحان، بعد نجاح مسلسل "الاختيار 2" الذى عرض طوال شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا للغاية، وكان في استقبال المؤلف هانى سرحان الكاتب الصحفى عمرو صحصاح رئيس قسم الفن.

وأهدى له الكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس مجلسى إدارة وتحرير الخليج 365، درع المؤسسة تقديرًا للنجاح الذى حققه بمسلسل "الاختيار 2".







