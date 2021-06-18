تامر حسين عن علاقته بـ رامي صبري وعزيز الشافعي: "اتصالحنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشف الشاعر الغنائي تامر حسين، حقيقة الصلح رسميا بينه وبين الفنان رامي صبري والملحن عزيز الشافعي، ليسدل الستار على الأزمة التي اندلعت بينهم.

وكتب تامر، عبر حسابه على فيسبوك "بالمناسبة عشان ناس كتير بتسألني عن هل مازال فيه مشكلة (بيني وبين زمايلي رامي صبري وعزيز الشافعي) دي صورة لينا من ٣ أسابيع رامي من شهرين برءنا تماماً من أي وعود أو كلام قُلناه ومانفذناهوش ببوست في العلن، وأكِد كلامه بفيديو عملناه وخلصنا الموضوع وإتصالحنا بشكل شخصي وإتعاتبنا، وجه استوديو الملحن عزيز الشافعي وإتصافينا وعملنا فيديو قُلنا فيه كل التفاصيل ووضحت للناس وبحُكم العشرة".

وأضاف: "الموقف عدى، وبدأنا صفحة جديدة بنية صافية، وربنا يكرمنا جميعاً بالخير والعلاقات الإنسانية المحترمة قبل الفن نفسه.. الأغاني بتروح وتيجي والنجاح (رزق) وكله بياخد نصيبه ماحدِش حايمنع مخلوق ينجح، ولكن سيرتنا جميعاً مهمة نحافظ عليها، وربنا ما يجيب زعل ولا مشاكل ويلهمنا بكلمة الحق دايماً.. حبيت أوضح عشان إتسألت كتير والصلح خير".

جدير بالذكر أن الفنان رامي صبري، كان قد تقدم باعتذار علني للشاعر تامر حسين والملحن عزيز الشافعي، بعد الأزمة التي أثيرت بينهم مؤخرا، عندما أعلن" صبري" أن أغنية "شكرا" هي أغنيته وأن" الشافعي" قدمها لعمرو دياب رغم اتفاقهما أنه سيقدمها، وهو ما نفاه" الشافعي وحسين"، ولكن رامي صبري غناها بصوته وطرحها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ليتخد الخلاف منحى قانوني آخر، بعد أن اعتدى على حقوق الملكية الفكرية وحق الأداء العلني، مما استلزم تدخل جمعية الملحنين ونقابة المهن الموسيقية.