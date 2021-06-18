"الإسكندرية السينمائي" يعلن عن تكريم خيرية البشلاوي في دورته الـ 37

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن تكريم الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي في الدورة 37 المقرر انعقادها في الفترة من 25 سبتمبر إلى الأول من أكتوبر المقبل، عن تاريخها النقدي.

ومن جانبه، قال الأمير أباظة رئيس المهرجان، في بيان صحفي، إن الناقدة السينمائية خيرية البشلاوي تستحق التكريم لتاريخها النقدي المهم، فهي تملك رصيدا نقديا ثريا، وقادرة على بث الأفكار الإيجابية، كما ستقوم بكتب كتاب عن تجربتها النقدية يتم توزيعه أثناء الدورة.

ومن ناحية أخرى، أعلنت إدارة المهرجان عن فتح باب التسجيل للأفلام الراغبة في المشاركة بالدورة 37، على أن يستمر استقبال طلبات الأفلام من جميع دول البحر المتوسط، حتى 31 يوليو المقبل، وذلك عبر الموقع الرسمى للمهرجان لتسجيل الأفلام الطويلة والقصيرة.

وقال الأمير أباظة إن تأخر فتح باب المشاركة هذا العام جاء بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذي لن يكون له أي تأثير سلبي علي عدد الدول المشاركة في المهرجان ولا نوعيات الأفلام، مؤكدا استمرار المهرجان في اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الجميع من مشاركين وعاملين وحضور بالتعاون مع الوزارات المعنية والرعاة.