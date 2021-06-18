بالصور | أحمد بدير: سعيد بتكريمي من مهرجان الإسماعيلية السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

عقدت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، في دورته الـ 22 ندوة خاصة لتكريم النجم الكبير أحمد بدير عن مشواره السينمائي بشكل عام ومسيرته الفنية الممتدة مساء أمس الخميس .

وأدار الندوة الناقد الفني سيد محمود الذي تحدث عن خطوات بدير السينمائية والدرامية والنجاحات التي حققها بشكل عام.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد بدير عن سعادته بالتكريم من مهرجان بحجم مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، مشيرا إلى أن أول مرة وقف فيها أمام الكاميرا كانت مع المخرج الكبير يوسف شاهين، ثم حيث امتد التعاون معه في أكثر من عمل بمشاهد بسيطة، إلى أن استعان به في دور بفيلم "سكوت هنصور".

وأوضح بدير أنه منذ بدايته يقدم اللون الكوميدي، لكنه في الوقت نفسه يبحث عن اللقطات الإنسانية والتراجيدية، مشيرا إلى أن النقلة الكبيرة كانت على يد المخرج الراحل يحيى العلمي في مسلسل "الزيني بركات".

وأضاف بدير "المخرج يحيي العلمي واجه انتقادات وهجوم من الصحف بسبب الاستعانة بي، لكن العلمي أصر عليا"، مؤكدا أن الجمهور تفاعل معه في الشارع، وكانت نقلة له في تقديم أعمال جادة ومختلفة مثل "عالرصيف"، و"بطل من ورق" وغيرها.

بدوره، أشاد الناقد السينمائي الأمير أباظة بتكريم النجم الكبير أحمد بدير في مهرجان الإسماعيلية عن سائر الأدوار التي قدمها أحمد بدير بشكل عام.

وقدم السيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي للسينما الشكر للفنان أحمد بدير على تواجده في مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي، مؤكدا أنه من الفنانين الداعمين جدا للشباب، وأنه لم يعارض أو يرفض أي فكرة جديدة تعرض عليه لأنه مقتنع بتواصل الأجيال وضرورية أن يتفاعل جيل الكبار مع الأجيال الجديدة.

يذكر أن مهرجان الاسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الاسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.