صفية العمري: مهرجان الإسماعيلية له طعم خاص ولون مميز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

بعد عرض فيلم "كان لك معايا" للفنانة صفية العمري والفنان محمود قابيل، إخراج روجينا بسالي، ضمن فعاليات اليوم الأول للدورة الـ ٢٢ لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي، نظمت إدارة المهرجان ندوه تكريم خاصة بها أدارها الناقد الفني الكبير طارق الشناوي.

وقال الشناوي "إطلالة صفية العمري في مهرجان الإسماعيلية يزيد المهرجان عمق وثقافة، كان هناك منطق في تكريمها لأنها من العناوين الرئيسية في السينما المصرية، فمشوارها السينمائي كبير"، مضيفا "فن أداء الممثل اصعب الفنون، لكن دور صفية العمري في فيلم (كان لك معايا) أثبت أنها بنت الزمن

تتفاعل معه ولا تبتعد عنه، صفية العمري كانت ولا تزال صاحبة الإرادة الجماهيرية الكبيرة".

وأضاف الشناوي "عملت مع كبار المخرجين يوسف شاهين وكمال الشيخ بالإضافة إلى التنوع طوال مشوارها الفني فقد عاصرت جزء كبير من النجوم وقدمت في المسرح والسينما والدراما أرقى الأعمال، كما شاهدنا نغمه جميلة جدا فى الفيلم وحافظت على الجزء الإنساني في العمل والذي جعلها تبعد العمل عن تصنيفه بأن يكون ميلودرامي".

وفي كلمتها، قالت الفنانة صفية العمري: قلت لطارق الشناوي أن تاريخي بالكامل بين ايديك وتعرفه جدا الحمد لله على هذا الأعمال التي قدمتها، وأود شكر المهرجان الذي له طعم خاص ولون مميز واتوجه بالشكر إلى كل القائمين على المهرجان ويكفى أن مهرجان الإسماعيلية عاد من جديد وان شاء الله يستمر وأتوجه بالشكر إلى الفنانة إيناس عبدالدايم راعية الثقافة فىي مصر وكذلك محمد الباسوسي لانه كان له مجهود رائع في إقناعي بالتواجد في المهرجان.

من جانبه، قال السيناريست محمد الباسوسي: هناك متعة في تقديم العمل الجماعي كنت بعيد عن المهرجانات طوال الوقت لكن اكتشفت أن العمل في وسط السينمائيين متعة غير عادية، عندما جاءت المخرجة روجينا بسالي بالفكرة كنت مسئولا عن وحدة الإنتاج وبدأت الكلام مع مدام صفية العمري عن دورها، وجدت كل الود والإخلاص منها وتتعامل بشكل هاوي للفن والحمد لله ظهر العمل للنور.

وفي نهاية الندوة قام كل من السيناريست محمد الباسوسي والدكتور سمير فرج بتسليم صفية العمري درع التكريم.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، و تقام دورته الـ ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا .ويقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.