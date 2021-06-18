بالصورة – “جوفاني” من خلف كواليس “صالون زهرة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 18 يونيو 2021 10:16 صباحاً - منذ 39 دقيقة

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لابنها “جوفاني” من كواليس صالون زهرة وهو يشاهد والدته تمثل مشاهدها.

وبدى “جوفاني” متآخداً مع المشهد من خلال تعابير وجهه. وعلّقت نادين على الصورة بالقول: ” يؤبرني يلي عم يشوف ماما حبيبي انا هل خدود اسم الله”.

وبدأت الممثلة نادين نسيب نجيم بتصوير مسلسل “صالون زهرة” الذي سيعرض خارج السباق الرمضاني على منصة “شاهد في اي بي”، ويشاركها فيه البطولة الممثل السوري معتصم النهار.

وكشفت نجيم عن إطلالتها في المسلسل التي ستؤدّي فيه دور مصففة شعر، إذ نشرت صورة عبر خاصية “الستوري” في حسابها على “إنستغرام ” وهي تمسك سيجارة أرفقتها بتعليق: “زهرة ستايل”، محذّرة في الوقت نفسه من مضار التدخين: “التدخين يؤدي إلى الموت، لا تدخّنوا”.