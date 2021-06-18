شاهدوا.. إليسا ووائل كفوري يشعلان المسرح في الرياض

كتب امير فتحي في الجمعة 18 يونيو 2021 09:57 صباحاً - أحيا الفنان اللبناني ​وائل كفوري​ والفنانة اللبنانية ​إليسا​ حفلاً ليلة أمس في العاصمة السعودية الرياض، من تنظيم هيئة الترفيه السعودية بموسم الرياض، في أحد الفنادق الكبرى.

وأطلّت إليسا على الجمهور بفستان أسود طويل، وأشعلت المسرح بأغانيها القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، وظهرت بمقاطع فيديو تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تغنّي أغنية “وحشتوني” للفنانة الجزائرية وردة وسط تصفيق حارّ من الجمهور كما غنّت أغنية “كل القصايد” للفنان اللبناني مروان خوري.



وعبّرت إليسا قبل الحفل، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي عن سعادتها لإحياء هذا الحفل مع وائل كفوري ونشرت صور لباقات الورود التي تلقتها من الجمهور، وقالت: ” شكرًا لأحبائي الجُمال في في الرياض، لقد جعلتوا يومي سعيدًا، ولا استطيع الانتظار لأراكم جميعًا الليلة”.



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