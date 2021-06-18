رغم الطلاق.. كيم كارداشيان من أشد المعجبين بكانييه ويست

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم طلاقهما.. قالت كيم كارداشيان في عرض تلفزيوني على الهواء، الخميس، إنها ستظل دوماً من أشد المعجبين بمغني الراب كانييه ويست.

كانت كارداشيان (40 عاماً) تتحدث في برنامج جمع بين أبطال برنامج (كيبينج أب ويذ ذا كارداشيانز) أو (مواكبة آل كارداشيان) الذي أسدل الأسبوع الماضي الستار على حلقاته بعد بثه على مدى 14 عاماً.



وبعد قليل من انتهاء تصوير الموسم الأخير من برنامج تلفزيون الواقع، رفعت كارداشيان دعوى طلاق في فبراير/شباط من مغني الراب ويست، مشيرة إلى اختلافات جذرية تحول دون استمرار زواجهما الذي دام ما يقرب من سبع سنوات، واتفق الاثنان على المشاركة في حضانة أطفالهما الأربعة.

وسئلت كارداشيان عن علاقتهما الآن فأجابت: "تجمعنا علاقة شراكة رائعة وأنا أحترمه جداً، سأبقى دوماً من أشد معجبي كاني، إنه أبو أولادي، سيبقى كاني دائماً من العائلة".

والأسبوع الماضي، نشرت كارداشيان، وهي سيدة أعمال من المليارديرات، صورة قديمة لويست وهو في سن صغيرة على حسابها على "أنستقرام" بمناسبة عيد ميلاده الـ44.

وامتنعت كارداشيان عن الخوض في تفاصيل انهيار الزواج، وقالت: "لم يكن شيئاً محدداً.. بل اختلافاً عاماً في الآراء حول بضعة أشياء".

ونفت شائعات ترددت في الآونة الأخيرة بأنها تواعد الآن فان جونز المذيع بقناة "سي.إن.إن" أو المغني الكولومبي مالوما، وقالت: "لا أواعد أحداً.. لا فان جونز ولا مالوما".