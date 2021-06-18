سميرة عبدالعزيز: محمد رمضان شتمني بعبارات مهينة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة سميرة عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ المصري، عن تعرضها للإهانة اللفظية من قبل الفنان محمد رمضان.

وقالت سميرة عبدالعزيز إنها رفضت تقديم شخصية والدة محمد رمضان في أحد الأعمال، وفوجئت به يرسل إليها عبر تطبيق "واتساب" رسالة تحمل عبارات مهينة، بحسب ما ذكرته لصحيفة "الوطن" المصرية.

وأوضحت: "وجدت محمد رمضان يرسل لي على تطبيق واتساب ويقولي يا حقيرة يا شحاتة، أنا حذاء أمي أفضل منك، وأنا أتلقى 20 مليون جنيه، وأنت أجرك 20 ألف جنيه".



وأكدت عبدالعزيز أنها أصيبت بحالة من الدهشة بعد تلك الرسائل، مشيرة إلى أن رفضها عرضا فنيا أمر عادي ولا يقلل من شأن صاحبة أو بطل العمل نفسه.

يذكر أن سميرة عبدالعزيز صرحت عام 2018 برفضها تجسيد دور أم محمد رمضان فى مسلسل "ابن حلال"، لأنه ليس من المنطقي أن تكون جسدت في أعمال سابقة دور أم "الإمام أبو حنيفة وأم كلثوم و الترمذي ثم تجسد بعد ذلك دور أم لبلطجي".