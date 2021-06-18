فيديو.. ريهام حجاج تعلن حملها.. وتكشف أسباب الهجوم عليها بعد زواجها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن حملها، وانتظارها لطفلها الأول من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة.

وكشفت حجاج التي حلّت ضيفة في برنامج "سهرة خاصة" على قناة "النهار"، تقديم الإعلامية بوسي شلبي، عن أسباب الهجوم عليها عقب زواجها، قائلة: "الانتقادات قد تكون بسبب كون زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة ناجحاً ومعروفاً إلى جانب كونها ممثلة مشهورة".

وأضافت أن بعض الانتقادات كانت بسبب ملابسات زواجها، حيث تزوجت منه بعد عام من انفصاله عن فنانة مشهورة، مشيرة إلى أن خبر الطلاق لم يكن معلن من الطرفين، ووقت ارتباطها بزوجها الحالي، حدث سوء تفاهم لدى الجمهور.

وأكدت ريهام حجاج أن الطرف الثاني –في إشارة للفنانة ياسمين عبد العزيز- لا يعيبها إعلان خبر الانفصال من عدمه لأن الحياة الشخصية يجب أن تكون بعيدة عن مواقع التواصل الاجتماعي.





وأضافت في حديثها أن حدوث الطلاق لا يعني وجود طرف سيء، وأن الله حلل الطلاق كما حلل الزواج وليس من حق الجمهور إبداء رأيه في هذه المسألة.



ونفت حجاج وجود خلاف بين زوجها محمد حلاوة وطليقته ياسمين عبد العزيز، ولكنها شائعات من جانب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول دعم زوجها لها قالت إن بدايتها مع تقديم مسلسل من بطولتها كان في "كارمن" الذي تم عرضه عام 2019 خارج شهر رمضان، لافتة إلى أن منتج المسلسل تعرض للظلم بسبب تزامن عرضه مع خبر زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، وهو ما جعل البعض يظن أن المسلسل هدية زواجها، وهو أمر غير صحيح.

كما تحدثت حجاج عن ردود الفعل حول مسلسها الأخير "كل ما نفترق"، مؤكدة أنه حقق نجاحاً كبيراً، والدليل على ذلك عرضه على 12 قناة وحجم الإعلانات.



