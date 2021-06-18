نهال عنبر تكشف تطورات حالتها الصحية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرضت الفنانة المصرية نهال عنبر لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وبناء على نصيحة الأطباء قامت بعمل منظار في المعدة.

ونشرت نهال، صورة لها بصحبة نجلها المخرج حسام الحسيني، عبر حسابها على تطبيق أنستقرام، وعلقت: "النهاردة عملت منظار في المعدة.. الحمد لله طلعت شوية التهابات بسيطة في المعدة، وكتبلي علاج ليها.. بشكر الدكتور أحمد مؤنس جدًا، الحقيقة إيده خفيفة وشاطر جدا ومحستش بتعب أثناء المنظار".





يذكر أن نهال عنبر من مواليد 9 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، وبدأت مسيرتها الفنية عندما اكتشفها المخرج شريف عرفة، ورشحها للعمل في فيلم "طيور الظلام" بطولة عادل إمام ويسرا ورياض الخولي، وبعد ذلك توالت أعمالها الفنية على شاشة التليفزيون ومنها "حكايتي، فوق السحاب، سوق العصر"، كما تألقت على شاشة السينما بأفلام مهمة مثل "جاءنا البيان التالي، المصلحة".

وشاركت "عنبر" في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، والعمل، سيناريو وحوار كريم الدليل ومن وإخراج رؤوف عبدالعزيز.