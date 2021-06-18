شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال ضيف شرف الحلقة الـ30 من "عودة الأب الضال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر الفنان حمادة هلال فى حلقة من حلقات مسلسل "عودة الأب الضال"، بطولة بيومى فؤاد، وبالتحديد فى الحلقة الـ30، والذى يواصل فريق العمل تصويره هذه الأيام فى الديكورات الخاصة به، ومقرر أن يبدأ هلال تصوير مشاهده خلال الأيام القليلة المقبلة.

مسلسل "عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال فى أولى تجاربه الإخراجية وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.

يذكر أن المطرب حمادة هلال طرح مؤخرا كليب أغنيته "مشتاقين" من كلمات محمد إبراهيم، ألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم وشارك بالظهور فى هذا الكليب عدد من نجوم الفن والرياضة أبرزهم محمد رياض، هانى سلامة، كريم فهمى، محمد جمعة، إسلام جمال، أحمد زاهر، محمد جمعة، محمد أنور، ومن لاعبى كرة القدم أحمد حسن وأحمد فتحى، تريزيجيه، وكهربا، محمد هانى، حسين السيد، ومن الإعلاميين الذين شاركوا بالظهور أيضا الإعلامى عمرو الليثى، وإبراهيم فايق وأخرج الكليب محمد القاضى.

كما طرح النجم حمادة هلال كليب أغنيته "بحب الجدعنة" عبر قناته الرسمية على يوتيوب، على طريقة أغانى المهرجانات، وهى من كلمات شيندى وكنكة، ألحان حمادة هلال والمدفعجية، توزيع ديزل.