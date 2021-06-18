شكرا لقرائتكم خبر عن زينب عبداللاه تكتب: فى عيد ميلاد روقة.. مين ميحبش نورا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهها يحمل جمال الطبيعة ونور الصبح ونقاء الندى ونضارة الورد، كانت ولا زالت حلم ملايين الرجال، تخطف أنظار الجميع حين تظهر كالبدر فى أى مناسبة رغم الزمن وطول الغياب، تتربع على عرش القلوب رغم أنها قررت أن تبتعد عن الفن والأضواء وهى فى قمة كل شيىء.. الجمال والشهرة والجماهيرية والنجاح، ليأتى عيد ميلادها اليوم الموافق 18 يونيو وقد مر على اعتزالها 25 عاما.

إنها الفنانة الجميلة الناعمة الرقيقة نورا التى تبقى صورتها ووجهها الصبوح فى قلوب الملايين رغم كل هذه السنوات.

اسمها الحقيقى علوية مصطفى محمد قدرى وهى شقيقة الفنانة الجميلة بوسى، وبدأت مشوارها الفنى وهى طفلة فى بداية الستينات في فيلم "وفاء للأبد"، ثم شاركت فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، وقدمت دور البطولة أمام هاني شاكر في فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفي عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة في فيلم "المحفظة معايا"، وفي عام 1980 شاركته بطولة فيلم "غاوي مشاكل"، وحققت النجومية بالمشاركة فى العديد من الأدوار التى حصلت فيها على البطولة أمام عمالقة الفن وحققت نجاحا كبيرا فى العديد من الأفلام والمسلسلات التى أصبحت علامات فى تاريخ الفن ومنها "إمرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، زمن حاتم زهران، المنحوس، أربعة فى مهمة رسمية، جرى الوحوش، ولكن شىء ما يبقى، الهاربان، الكيف، العار، عنتر شايل سيفه، ضربة شمس".

ولكن ظل دور "روقة" الزوجة الجميلة المطيعة المضحية فى فيلم العار علامة فى تاريخ الفنانة الجميلة، حيث أصبحت روقة حلما للكثير من الرجال، ومثارا للجدل والنقاش على مدار سنوات حول كونها زوجة مثالية أم سلبية وهل كان زوجها "أبو كمال" يستحق تضحياتها، وانتشرت التعليقات التى تحمل "كونى له روقة يكن لك أبو كمال".

ورغم الجدل الذى أثارته شخصية روقة إلا أنها كانت تشعر بالسعادة فى الفيلم إلى جوار حبيبها، وهو مالم تشعر به الفنانة الجميلة نورا فى واقع حياتها حيث جمعتها قصة حب بالفنان حاتم ذو الفقار وتزوجا ولكنهما سرعان ما انفصلا، وبعده تزوجت من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وأيضاً انفصلت عنه.

وبالرغم من توهج ونجومية نورا لكنها قررت عام 1996 اعتزال الفن، حيث روت الممثلة ​عفاف شعيب​ فى أحد حواراتها أنهما كانتا في منزل نورا، وبعد أن استمعت النجمة الجميلة للآية الكريمة (وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين.. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين) ، دخلت في نوبة بكاء وقررت الاعتزال وارتداء الحجاب، و الابتعاد عن الأضواء، ولم تظهر منذ هذا التاريخ إلا فى مناسبات قليلة لتقديم واجب عزاء أو من خلال بعض الصور والفيديوهات التى تنشرها مى نور الشريف ابنة شقيقتها بوسى خلال الاحتفال بعيد ميلاد خالتها.

ويأتى عيد ميلاد روقة ليثير مزيداً من المحبة والاشتياق فى قلوب الملايين للنجمة الجميلة المحبوبة التى تصاحب كل صورة ومشهد لها هالة من الحب والجمال والرقة .. ونسأل بعد غياب "مين ميحبش نورا؟".