شكرا لقرائتكم خبر عن أكشن ورعب ودراما.. 3 أفلام عالمية وجهتك فى الويك إند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث متابعو السينما العالمية عن أهم الأعمال الجديدة التى تصل دور العرض المصرية بانتظام، ويتزامن ذلك مع إجازة الويك إند، التى يفضل الكثيرون فيها الذهاب إلى دور العرض للاستمتاع بالأعمال الجديدة، المتنوعة من بين الفئات المختلفة.

ولتوفير الوقت والبحث على متابعى الأعمال الجديدة، هذه 3 أعمال من أهم الأفلام العالمية المتواجدة في دور العرض المصرية.

أول عمل هو فيلم الرعب The Unholy، الذى يدور حول فتاة تعاني من ضعف السمع ويمكنها فجأة أن تسمع وتتحدث وتشفي المرضى، وبينما يتزاحم الناس ليشهدوا معجزاتها، تتكشف أحداث مرعبة.

قام ببطولة فيلم الرعب The Unholy ، كل من جيفري دين مورجان، كاري الويس، وليام سادلر، كاتي أسيلتون، كريستين آدمز، ديوجو مورجادو، كريكيت براون، مارينا مازيبا، جيزيلا تشيب، كيارا بيتشاردو.

ثانى عمل هو فيلم Wrath of Man، الذى يدور حول ستاثامز إتش، حارس أمن شاحنة نقد جديد غامض وبعيون متوحشة والذي يصادف أنه يتمتع بمهارات احترافية للدفاع عن النقود عندما تحدث محاولة سرقة مليئة بالانتقام.

فيلم Wrath of Man من بطولة كل من جايسون ستاثام، هولت مكالاني، روتشي ويليامز، جوش هارتنيت، جيفري دونوفان، سكوت ايستوود، آندي جارسيا، ديوبيا أوباري.

فيلم Wrath of Man هو إعادة إنتاج للفيلم الفرنسي "Cash Truck" الذي أنتج عام 2004 للمخرج نيكولا بو خرييف.

أما ثالث عمل هو فيلم Cruella، الذى يدور حول شخصية Cruella de Vil، منذ بدايتها حيث كان لدى المراهقة إستيلا حلم، في إنها ترغب في أن تصبح مصممة أزياء، ولكن بعد أن انتهى بها المطاف وأصبحت مفلسة ويتيمة في لندن في الثانية عشرة من عمرها، بعد 10 سنوات، كانت إستيلا تتجول في شوارع المدينة مع أفضل أصدقائها وشركائها في الجريمة، هوراس وجاسبر، اثنان من اللصوص الهواة، ومن ثم تبدأ حياتها في التغيير.

فيلم Cruella من بطولة إيما ستون، إيما طومسون، جويل فراي، بول والتر هاوزر، جون ماكريا، إميلي بيتشام، مارك سترونج، كيفان نوفاك، كيربي هويل بابتيست، جيمي ديميتريو.