صفية العمري عن موقفها من تقديم سيرتها الذاتية: "هناك الأهم مني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشفت الفنانة صفية العمري في ندوة تكريمها على هامش فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة، عن موقفها من تجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني.

وقالت صفية: "هناك من هم أهم مني، وأولى بعمل سيرتهم الذاتية، فأنا أم وسيدة عادية".

وانطلقت ندوة تكريم الفنانة الكبيرة صفية العمري، مساء الخميس، عقب انتهاء عرض فيلمها "كان لك معايا"، ضمن فعاليات الدورة 22 من مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة. ويدير الندوة الناقد الفني طارق الشناوي.

ووصف الشناوي، صفية العمري بالأيقونة وأوضح أن أجمل أنواع البلح كان باسم صفية العمري، وكان أغلى أنواع البلح في موسم رمضان، وكذلك أغلى ماركة سيارات كانت باسم صفية العمري ولهذا فهي أيقونة أثرت في الشارع.

يذكر أن مهرجان الإسماعيلية يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي وتقام دورته الـ٢٢ هذا العام في الفترة من ١٦ وحتى ٢٢ يونيو الجاري تحت رئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

ويُقام هذا العام مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة الضيوف وجميع المشاركين بالمهرجان.

ويعد مهرجان الإسماعيلية أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، إذ بدأت أولى دوراته في عام 1991.