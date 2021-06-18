ميريام فارس بحركات رقص صعبة من كواليس “غدارة يا دنيا”

كتب امير فتحي في الجمعة 18 يونيو 2021 05:43 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من الصور تظهر تدريبها على الرقص في برلين على يد مدرب الرقص بيار خضرا.
وبدت ميريام فارس في الصور بوضعيات صعبة تتطلب ليونة جسدية هائلة الأمر الذي أذهل متابعيها.
وكانت ميريام ترتدي في الصور شورت قصيراً ملوناً وتوب سوداء جاءت بلا كمين وموصولة من الرقبة فقط،
كما ظهر برفقتها خضرا إضافة إلى الراقص الفرنسي جوناثان جنفرين الذي مثل معها في الكليب.
وعلقت ميريام على الصور :”من تمرينات فيديو كليب غدارة يا دنيا الذي تم تصويره في برلين”.
ونالت الصور عشرات الالاف من الاعجابات بعد ساعات قليلة على نشرها.
إشارة إلى أن ميريام حققت نجاحاً كبيراً بأغنيتها الجديدة وحطم كليب غدارة يا دنيا الذي طرحته بعد 4 سنوات من الغياب في 4 من شهر حزيران الجاري حاجز الستة ملايين مشاهدة.
غدارة يا دنيا من كلمات رولا فارس، ألحان وليد المسيح، توزيع موسيقي إدريس روشيش والكليب إخراج شريف ترحيني.
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